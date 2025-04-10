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Царьград

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Правительство РФ выделит более 1 трлн рублей на поддержку семейной ипотеки

Правительство РФ выделит более 1 трлн рублей на поддержку семейной ипотеки

Правительство РФ планирует продлить меры семейной ипотеки, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Государство намерено поддерживать заемщиков, компенсируя банкам разницу в процентах.

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