Собянин: В 2023 году в Москве отреставрировали 268 памятников архитектуры

В числе отреставрированных объектов Театр эстрады и Дворец пионеров на Воробьевых горах Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал горожанам какие работы по сохранению памятников архитектуры были проведены в 2023 году.
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