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Почему Агата Муцениеце выглядит старше своего возраста: “Нужно провести некоторые коррекции”

Почему Агата Муцениеце выглядит старше своего возраста: “Нужно провести некоторые коррекции”

Агата Муцениеце, популярная российская актриса, известная по сериалу «Закрытая школа», по-прежнему успевает удивлять многих — участвует в различных кинопроектах, посещает светские мероприятия и занимается воспитанием двоих детей после расставания с актером Павлом Прилучным.

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