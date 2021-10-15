Инфляция может усилить агрессивность ФРС - PIIE

Как пишут эксперты Института мировой экономики Петерсона (PIIE): Перебои с поставками, отложенный спрос и рост сбережений домохозяйств взвинтили 12-месячный инфляционный показатель базовых расходовКак пишут эксперты Института мировой экономики Петерсона (PIIE): Перебои с поставками, отложенный спрос и рост сбережений домохозяйств взвинтили 12-месячный инфляционный показатель базовых расходов на личное потребление (PCE) до максимальных с начала 1990-х гг.