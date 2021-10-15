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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Инфляция может усилить агрессивность ФРС - PIIE

Как пишут эксперты Института мировой экономики Петерсона (PIIE): Перебои с поставками, отложенный спрос и рост сбережений домохозяйств взвинтили 12-месячный инфляционный показатель базовых расходовКак пишут эксперты Института мировой экономики Петерсона (PIIE): Перебои с поставками, отложенный спрос и рост сбережений домохозяйств взвинтили 12-месячный инфляционный показатель базовых расходов на личное потребление (PCE) до максимальных с начала 1990-х гг.

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