Более 74 тысяч обращений поступило в Центр управления регионом в Республике Адыгея за четыре года Сегодня ЦУР Адыгеи отмечает четырехлетие с момента создания Основная задача ЦУР выполнена: в республике сформирована единая оперативная система взаимодействия жителей с органами власти по цифровым каналам связи.