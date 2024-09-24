Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 458 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Зиборов
    ПАМЯТКА для тех, кто уверен, что России нужны мигранты. Правда и факты: 1. Белорусы обходятся без мигрантов, россияне..."ГОТОВА РВАТЬ ЛЮБ...
  • Александр Зиборов
    На СВО наши бойцы воюют за Русский мир, а внутри России мигранты фактически открыли второй фронт против Русского мира..."ГОТОВА РВАТЬ ЛЮБ...
  • Александр Зиборов
    Беда не только в том, что гостей слишком много у нас, а истинный страх и ужас в том, что гости повсюду стали хозяевам..."ГОТОВА РВАТЬ ЛЮБ...

Главарь таджикской ОПГ не в тюрьме. Как таджикская ОПГ раздаёт интервью и жалуется на меры МВД

Главарь таджикской ОПГ не в тюрьме. Как таджикская ОПГ раздаёт интервью и жалуется на меры МВД

Avia.pro - СМИ Ну что ж, друзья, вот вам очередная история из разряда «вы не поверите, но это правда».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Христос Второй
Это ни о чем , 43 тысячи аннулировали они ....это для галочки цифры , ...таджиков в России почти три миллиона человек из 17 миллионов мигрантов ....эти таджики в начале 90х годов вырезали у себя в Таджикистане 200 тысяч русских людей, насилуют несовершеннолетних девочек таксисты, недавно в Крокус Сити убили из автоматов десятки людей и сотни сожгли , предварительно заполнив на потолке ёмкости ...статистика убийств , насильственных действий , стрельбы пестрит таджиками , то же самое можно сказать и в отношении киргизов....уже сегодня необходимо депортировать всех ранее судимых граждан у их странах, из нашей России....на каком основании преступникам , дают разрешение наши чиновники, жить в нашей стране ....то есть необходимо выдворить минимум миллион преступников....преступая законы в своих странах, они криминал везут нам .... необходимо запретить вьезд в Россию преступникам из всех  стран мира ... ....
Ответить
1 час.
Владислав Владислав
Что происходит ? Таджики совсем обарзели ?
Ответить
29 мин.
Владислав Владислав
Гнать этих тварей в шею из России, а перед этим пусть твари поработают на шахтах лет 15!
Ответить
28 мин.

Картина дня

наверх