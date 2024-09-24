Avia.pro - СМИ Ну что ж, друзья, вот вам очередная история из разряда «вы не поверите, но это правда».
Главарь таджикской ОПГ не в тюрьме. Как таджикская ОПГ раздаёт интервью и жалуется на меры МВД
Комментарии
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Христос Второй
Это ни о чем , 43 тысячи аннулировали они ....это для галочки цифры , ...таджиков в России почти три миллиона человек из 17 миллионов мигрантов ....эти таджики в начале 90х годов вырезали у себя в Таджикистане 200 тысяч русских людей, насилуют несовершеннолетних девочек таксисты, недавно в Крокус Сити убили из автоматов десятки людей и сотни сожгли , предварительно заполнив на потолке ёмкости ...статистика убийств , насильственных действий , стрельбы пестрит таджиками , то же самое можно сказать и в отношении киргизов....уже сегодня необходимо депортировать всех ранее судимых граждан у их странах, из нашей России....на каком основании преступникам , дают разрешение наши чиновники, жить в нашей стране ....то есть необходимо выдворить минимум миллион преступников....преступая законы в своих странах, они криминал везут нам .... необходимо запретить вьезд в Россию преступникам из всех стран мира ... ....
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1 час.
Владислав Владислав
Что происходит ? Таджики совсем обарзели ?
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29 мин.
Владислав Владислав
Гнать этих тварей в шею из России, а перед этим пусть твари поработают на шахтах лет 15!
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28 мин.
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