Главарь таджикской ОПГ не в тюрьме. Как таджикская ОПГ раздаёт интервью и жалуется на меры МВД

Христос Второй

Это ни о чем , 43 тысячи аннулировали они ....это для галочки цифры , ...таджиков в России почти три миллиона человек из 17 миллионов мигрантов ....эти таджики в начале 90х годов вырезали у себя в Таджикистане 200 тысяч русских людей, насилуют несовершеннолетних девочек таксисты, недавно в Крокус Сити убили из автоматов десятки людей и сотни сожгли , предварительно заполнив на потолке ёмкости ...статистика убийств , насильственных действий , стрельбы пестрит таджиками , то же самое можно сказать и в отношении киргизов....уже сегодня необходимо депортировать всех ранее судимых граждан у их странах, из нашей России....на каком основании преступникам , дают разрешение наши чиновники, жить в нашей стране ....то есть необходимо выдворить минимум миллион преступников....преступая законы в своих странах, они криминал везут нам .... необходимо запретить вьезд в Россию преступникам из всех стран мира ... ....