Группировка «Восток» сообщила о потерях ВСУ за сутки: дроны, танки и орудия

Украинская армия за сутки лишилась трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа и двух пунктов управления беспилотной авиацией, заявил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.
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