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В Бурятии возобновились выездные занятия мобильного комплекса «Лаборатория безопасности»

В Бурятии возобновились выездные занятия мобильного комплекса «Лаборатория безопасности»

В Республике Бурятия возобновились выездные занятия мобильного комплекса «Лаборатория безопасности». В начале учебного года учащиеся Багдаринской школы Баунтовского района повторили с помощью специального оборудования основы дорожной грамотности.

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