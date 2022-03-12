Динара Алимбекова: «Я не была в восторге от того, чтобы приехать в Россию посоревноваться. Все-таки у меня было что еще сказать на Кубке мира»

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова прокомментировала свое выступление на этапе Кубка России в Уфе, где заняла четвертое место в спринте.

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