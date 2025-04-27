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Николич объяснил, почему выпустил 20-летнего Абдулкадырова в дерби со «Спартаком»

Николич объяснил, почему выпустил 20-летнего Абдулкадырова в дерби со «Спартаком»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич поделился мнением об игре юного защитника армейцев Джамалутдина Абдулкадырова в дерби со «Спартаком» (2:1) в 26-м туре российской Премьер-Лиги.

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