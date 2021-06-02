Мировое обозрение

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Стартап на миллион: Вадим Галеев объяснил на ПМЭФ-2021, как работает Иннополис

Стартап на миллион: Вадим Галеев объяснил на ПМЭФ-2021, как работает Иннополис

Успех российских стартапов обеспечили сложные условия, в которых они рождались, и отсутствие права на ошибку, рассказал ФБА «Экономика сегодня» заместитель генерального директора по развитию и взаимодействию с резидентами ОЭЗ Иннополис Вадим Галеев.

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