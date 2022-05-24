Дмитрий Азаров произнес торжественную речь в рамках закрытия Студвесны 23 мая 2022 года

За 6 дней фестиваля конкурсные площадки посетило более 120 тысяч жителей Самарского региона, а в фестивальные городки пришло порядка 650 тысяч человек 23 мая 2022 года в самарской Дворце спорта прошла церемония закрытия 30-й Российской студвесны.