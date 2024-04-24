Завершено расследование дела об смертельном обрушении на норильской фабрике

Следственный комитет РФ Сотрудники управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии завершили расследование уголовного дела по факту обрушения строительных конструкций здания склада дробления руды Норильской обогатительной фабрики, в результате чего погибли трое сотрудников и еще пятеро рабочих получили повреждения разной степени тяжести.