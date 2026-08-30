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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «У меня начинает формироваться недоверие к работе судейского департамента. Непоследовательные решения в пользу определенных клубов»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров  высказался о судействе в этом сезоне РПЛ. В 6-м туре бело-голубые обыграли « Локомотив » (1:0) благодаря пенальти , назначенным арбитром Иваном Абросимовым на 73-й минуте.

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