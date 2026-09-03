Berliner Morgenpost: Путин проигнорировал угрозы Берлина санкциями

Немецкие журналисты обратили внимание на необычно спокойную реакцию Владимира Путина на угрозы Германии ввести новые санкции против России.
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