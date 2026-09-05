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Котопёс недели: возьмите из приюта дружелюбную собаку Ариэль или нежную кошку по имени Носик

Котопёс недели: возьмите из приюта дружелюбную собаку Ариэль или нежную кошку по имени Носик

Две волшебные питомицы ждут встречи со своими людьми в московском приюте. фото: приют «Печатники»Вот и закончилось лето.

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