Экс-агент ЦРУ Джонсон: Бойцы ВСУ могут отказаться исполнять приказы Сырского

Страна и люди

Командиры и солдаты ВСУ видят в Сырском ненавистного им убийцу Фото: REUTERS Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон считает, что в рядах украинской армии может назреть бунт из-за назначения новым главнокомандующим Александра Сырского.