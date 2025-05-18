Киев боится встречи Трампа и Путина, а Зеленский полетел к Папе Римскому: Последние новости о ситуации вокруг Украины

СУД ОТКАЗАЛ ЧЕТЕ ПОРОШЕНКО* В РАЗДЕЛЕ ИМУЩЕСТВА Экс-президент Украины и глава партии «ПЕС» Петро Порошенко* (внесен в список экстремистов и террористов) потерпел фиаско в попытке разделить свое имущество между собой и собственной супругой Мариной.