Кредитная епитимья: гражданам разрешили самостоятельно ограничивать себя в займах

Госдума приняла закон, позволяющий россиянам с 1 марта 2025 года устанавливать в кредитной истории запрет на заключение с банками и микрофинансовыми организациями (МФО) договоров на выдачу им кредитов или займов.
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