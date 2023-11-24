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Несекретные материалы

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"Не ее заслуга, а наша недоработка", - Бородин порассуждал на тему почему израильская журналистка Собчак не иноагент

"Не ее заслуга, а наша недоработка", - Бородин порассуждал на тему почему израильская журналистка Собчак не иноагент

Politiki.net Руководитель Фонда по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ответил на вопрос интересующий миллионы соотечественников - почему светская львица Ксения Собчак все еще не признана иноагентом.

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Комментарии
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фарид сабиров
Короче нет правды и закона . Кому то и подумать нельзя а кто то твори что желаешь.
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18 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
&quot;Ксению Собчак не признали иноагентом, не по причине отсутствия у нее иностранного финансирования, а потому, что «никто не искал», предположил Бородин.&quot; Страждущих и ищущих могут &quot;деликатно обломать&quot; и настоятельно порекомендовать &quot;не искать&quot;, а то &quot;найдёте себе на жопу приключения. Оно вам надо?!&quot;
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18 час.

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