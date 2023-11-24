"Не ее заслуга, а наша недоработка", - Бородин порассуждал на тему почему израильская журналистка Собчак не иноагент

Короче нет правды и закона . Кому то и подумать нельзя а кто то твори что желаешь.

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

"Ксению Собчак не признали иноагентом, не по причине отсутствия у нее иностранного финансирования, а потому, что «никто не искал», предположил Бородин." Страждущих и ищущих могут "деликатно обломать" и настоятельно порекомендовать "не искать", а то "найдёте себе на жопу приключения. Оно вам надо?!"