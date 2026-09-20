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Борис РАПОПОРТ: Я бы не стал употреблять слово «лихорадило» про «Зенит»

Борис РАПОПОРТ: Я бы не стал употреблять слово «лихорадило» про «Зенит»

Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» оценил игру команд на стартовом участке чемпионата России и выделил фаворитов Наш разговор с Борисом Завельевичем начался по горячим следам победы «Зенита» в Калининграде (начало его читайте в номере от 17 сентября).

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