Русская весна

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«Спираль смерти»: на Украине впали в отчаяние

«Спираль смерти»: на Украине впали в отчаяние

Академик Элла Либанова из Национальной академии наук Украины заявила о риске попадания страны в «спираль смерти» из-за демографического кризиса, говорится в публикации британской благотворительной организации AOAV.

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Комментарии
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Сергей Сычев
Какая то пидорасня говорила, что советские солдаты насиловали массово немок в 45-м... Украинки и сами не плохо отдадутся кому угодно!
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8 час.
Сергей Сычев
Русский солдат всех спасёт! если будет приказ... шучу, конечно.
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8 час.
П
Полина
Вы же понимаете, что эти упоротые идиоты, нахлебавшиеся нацистского бульона, будут упрямо самоубиваться. Там нет здравого смысла у подавляющего большинства населения. Одна пещерная русофобия и тупость.
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4 час.

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