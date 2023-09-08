«Спираль смерти»: на Украине впали в отчаяние

Сергей Сычев Какая то пидорасня говорила, что советские солдаты насиловали массово немок в 45-м... Украинки и сами не плохо отдадутся кому угодно!

Сергей Сычев Русский солдат всех спасёт! если будет приказ... шучу, конечно.