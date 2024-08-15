МЧС: обстановка в Белгородской области остаётся сложной и напряжённой

Обстановка в Белгородской области остаётся сложной и напряжённой: из-за террористических атак ВСУ повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, а также есть погибшие, сообщил глава МЧС Александр Куренков.
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