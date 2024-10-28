В ЯНАО температура воздуха в ноябре ожидается в пределах климатической нормы

Какой год в ЯНАО был самым теплым за последние 10 лет? Что повлияло на осеннюю погоду, почему такая температурная разница между западом и востоком округа? Что сулит прогноз Гидрометцентра на зиму? Об этом узнали в пресс-центре «Север-Пресса» у начальника Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артема Кошкина.