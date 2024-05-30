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Наталья Комарова объявила, что покидает пост губернатора ХМАО

Наталья Комарова объявила, что покидает пост губернатора ХМАО

Наталья Комарова покидает должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. Глава региона поблагодарила президента Владимира Путина за доверие и поддержку, а также выразила признательность жителям Югры за командность и за любовь к Родине.

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