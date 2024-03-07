Челябинцы завалили миндортранс жалобами на работу автобуса №86. Претензии подтвердились

Контролеры экстренно проверили работу одного их автобусных маршрутов Челябинска. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, поводом для внеочередной проверки послужили многочисленные жалобы горожан на маршрут №86 «Мехколонна – Профессора Благих», работающий по нерегулируемому тарифу.