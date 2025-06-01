Новый план: Как напугать Путина...

Балу - Везёт же западной Европе с политиками!... А там точно справку о психическом здоровье не спрашивают, когда во власть лезешь?...

Юрий Золотарев Этот горе-недоГитлер потерял берега - ну, чтО возьмёшь с ИДИОТА?! Пускай ждёт заслуженного финала.