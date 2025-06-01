Новый план: Как напугать Путина...

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Комментарии
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Балу -
Везёт же западной Европе с политиками!... А там точно справку о психическом здоровье не спрашивают, когда во власть лезешь?...
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9 час.
Юрий Золотарев
Этот горе-недоГитлер потерял берега - ну, чтО возьмёшь с ИДИОТА?! Пускай ждёт заслуженного финала.
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7 час.
W
Walery
&quot;...заявил о поставке Киеву дальнобойных ракет (его тут же принялись опровергать всем ЕС)&quot;  =  если стали опровергать... значит уже поставили.   Штаты наблюдают со стороны и, очевидно, придут в последний момент.
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2 час.
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