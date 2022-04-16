Ловчев сравнил «Динамо» и «Зенит»: Малком и Макаров - это две большие разницы

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев не считает, что идущее на втором месте московское «Динамо» является реальным конкурентом для «Зенита» в борьбе за золото.
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