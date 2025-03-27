Борьба со слабостями: восточный гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля 2025 года Алёна ЮрьеваПришло время заглянуть в будущее и узнать, какие сюрпризы приготовила Вселенная для каждого из нас в период с 31 марта по 6 апреля 2025 года.