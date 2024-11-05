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Политик заявил, что на выборах США постараются не допустить победу Трампа

Политик заявил, что на выборах США постараются не допустить победу Трампа

Система, поддерживающая войну, находится на стороне Камалы Харрис.Нельзя исключать возможность манипуляций на выборах президента США с целью помешать победе кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

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