НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

164 подписчика

Жабер о физических проблемах: «Слава богу, что я вообще могу играть на таком уровне. Потому что я не знала, смогу ли вернуться»

Жабер о физических проблемах: «Слава богу, что я вообще могу играть на таком уровне. Потому что я не знала, смогу ли вернуться»

В третьем круге она проиграла Эмме Наварро – 4:6, 6:3, 4:6. «Для меня это были первые настоящие матчи после «Уимблдона».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх