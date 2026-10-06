Заразились ли чумой люди, которые контактировали с ученой Дарьей Шипиловой, умершей в больнице Иркутской области

На днях в СМИ появились тревожные новости об обнаружении чумы в Иркутской области. Все началось того, что якобы от данной болезни скончалась 28-летняя сотрудница Иркутского научно-исследовательского противочумного института Дарья Шипилова.
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