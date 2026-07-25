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Исторические медины Коморских Островов вошли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Исторические медины Коморских Островов вошли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

ЮНЕСКО включила в перечень культурного наследия исторические центры шести султанатов Коморского архипелагаЮНЕСКО внесла медины шести исторических султанатов Коморских Островов в Список всемирного наследия.

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