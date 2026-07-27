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Названы категории граждан, имеющие право на досрочный выход на пенсию

Названы категории граждан, имеющие право на досрочный выход на пенсию

В список входят работники вредных и опасных производств, сотрудники медицинской и творческой сфер, педагоги, жители районов Крайнего Севера, многодетные матери, родители и опекуны детей-инвалидов, а также ряд других льготных категорий В России некоторые категории граждан могут выйти на пенсию досрочно.

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