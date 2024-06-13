Оппозиция Молдавии оспорит запрет на участие ее членов в сессиях парламента

Решение правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» (ПДС) о запрете участвовать в пленарных заседаниях парламента депутатам оппозиционного блока «Победа» будет оспорено оппозиционным блоком в суде.
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