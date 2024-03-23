Избегаем подделок: 5 признаков, что вещь в магазине из Китая

Как часто вы сталкивались с тем, что потратили приличную сумму на брендовую вещь, а потом выяснили, что эта вещь из Китая? Чтобы не совершать подобных ошибок, мы поговорили с экспертом по торговле с Китаем и работе на Wildberries Алиной Рязановой, которая поделилась лайфхаками по определению ….