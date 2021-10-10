Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина дала старт установке корпуса реактора AЭС Руппур

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 окт – РИА Новости. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина в воскресенье открыла работы по установке корпуса реактора на АЭС "Руппур", назвав этот день "очень важным" для страны.
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