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Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина дала старт установке корпуса реактора AЭС Руппур

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина дала старт установке корпуса реактора AЭС Руппур

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 окт – РИА Новости. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина в воскресенье открыла работы по установке корпуса реактора на АЭС "Руппур", назвав этот день "очень важным" для страны.

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