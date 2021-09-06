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Снайперы ВВО повышают мастерство маскировки в Хабаровском крае

Снайперы ВВО повышают мастерство маскировки в Хабаровском крае

Военнослужащие школы снайперов учебного центра Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, приступили к практическим занятиям по тактической подготовке на полигоне «Князе-Волконский».

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