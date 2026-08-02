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Аргументы недели

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«Игра в одни ворота» окончена: ВС РФ начали методично уничтожать логистические центры Украины

«Игра в одни ворота» окончена: ВС РФ начали методично уничтожать логистические центры Украины

Реактивные «Герани» нанесли точный и ощутимый удар по крупному логистическому центру «Rozetka» в Броварах, в непосредственной близости от Киева.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Время, когда нашим врагам можно было безнаказанно бить по российской земле, прошло. Вот только остаётся вопрос-а почему оно тянулось так долго и кто не мог осознать что нужно воевать!
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1 м.
А
Александр
Колл центры когда?
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1 м.