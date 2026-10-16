Рэпер Алексей Долматов, выступающий под сценическим именем Гуф, публично поддержал своего коллегу Наваи Бакирова, известного слушателям как Navai, после его заключения под стражу в Казахстане.
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