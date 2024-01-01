После «голой» вечеринки из новогодних передач убрали Киркорова, а Билана оставили

Во время новогодних телевизионных шоу на традиционных Голубых огоньках не было Филиппа Киркорова и Лолиты Милявской, популярных певцов, которые в декабре посетили скандальную вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой в московском клубе “Мутабор”.