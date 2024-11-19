В 2024 году мошенники усовершенствовали схемы обмана на рынке недвижимости России

Эксперты агентства недвижимости ОНИКС-Недвижимость Сочи делятся актуальными данными о распространённых схемах мошенничества на рынке жилья России в 2024 году, которые требуют повышенного внимания со стороны покупателей и арендаторов.
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