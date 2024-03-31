Чем поразили ученых зубы Ивана Грозного

Известно, что царь Иван IV Грозный умер в возрасте 53 лет. Согласно многим историческим источникам в последние годы жизни монарх выглядел как глубокий старец — согнутый, с пергаментно-желтой кожей, обтягивающей череп, почти лысый и с редкой седой бородой.
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