Весна пришла! Превратите обычный поддон в изысканную поилку, которая украсит ваш сад и привлечет птиц

С наступлением весны все чаще раздается звонкое пение птиц за окном. Если у вас есть свой участок, вы наверняка замечали, как пернатые друзья садятся на ветки, выглядывают капельки влаги или купаются в пыли, чтобы немного освежиться.
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