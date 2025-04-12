Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Весна пришла! Превратите обычный поддон в изысканную поилку, которая украсит ваш сад и привлечет птиц

Весна пришла! Превратите обычный поддон в изысканную поилку, которая украсит ваш сад и привлечет птиц

С наступлением весны все чаще раздается звонкое пение птиц за окном. Если у вас есть свой участок, вы наверняка замечали, как пернатые друзья садятся на ветки, выглядывают капельки влаги или купаются в пыли, чтобы немного освежиться.

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