Лекарства бесплатно или со скидкой доступны для определенной категории россиян: депутат Стенякина напомнила кто входит в льготную категорию Ольга БезродняяВажным шагом в области здравоохранения стало объявление депутата Стенякиной о том, что льготники могут получить лекарство бесплатно или со скидкой.