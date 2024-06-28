Заявление МО РФ о беспилотниках США в Черном море.В Минобороны России отмечают возросшую интенсивность полетов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Черного моря, которые осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию, поставляемому вооруженным силам Украины западными государствами, для нанесения ударов по объектам России.
МО РФ о беспилотниках США в Черном море
Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Не поручать, а приказывать, указывая сроки выполнения и доклад о выполнении.
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19 час.
Виктор Гайдуков
Чтобы приказывать, надо с начала определиться с методами и тактикой воздействия. Вот и приказано разработать такую тактику.
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13 час.
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