В Бурятии общественники провели мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Сегодня, 3 сентября, в России отмечается особая дата - День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата неразрывно связана с трагическими событиями, произошедшими в г.
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