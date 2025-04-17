Власти Польши отмолчались по поводу взрыва в аэропорту: что показало расследование

Власти Польши не комментируют взрыв, который прогремел в варшавском аэропорту. По информации местного издания RadioZet, инцидент произошел еще 6 апреля, однако сведения о нем не были опубликованы ни органами правопорядка, ни представителями воздушной гавани.
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