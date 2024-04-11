Львов. Наши дни А так-то фашизму на Украине нетути, да * для меня по-прежнему остается громадной загадкой, почему именно женщины на Украине наиболее радикально и зло настроены Посты и видео от хохлушек практически всегда преисполнены ненависти, именно они воспитывают детей в духе «выгнали из гестапо за жестокость» Я ещё могу понять, когда в такой футболке вылезает подросток или очень молодой человек, как минимум три последних поколения но Украине потерянные, мозги у них промыты напрочь Но тут-то тётка взрослая Впрочем, вспоминая кадры десятилетней давности с Майдана, не могу не признать, что одной из основных движущих сил ненависти и лютости там были именно бабки https://t.