Львов. Наши дни А так-то фашизму на Украине нетути, да * для меня по-прежнему остается громадной загадкой, почему именно женщины на Украине наиболее радикально и зло настроены Посты и видео от хохлушек практически всегда преисполнены ненависти, именно они воспитывают детей в духе «выгнали из гестапо за жестокость» Я ещё могу понять, когда в такой футболке вылезает подросток или очень молодой человек, как минимум три последних поколения но Украине потерянные, мозги у них промыты напрочь Но тут-то тётка взрослая Впрочем, вспоминая кадры десятилетней давности с Майдана, не могу не признать, что одной из основных движущих сил ненависти и лютости там были именно бабки https://t.
Безумие
Комментарии
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Багира
Думала мне одной приходит такая мысль, а почему именно женщины на Украине наиболее радикально и зло настроены? А потому что, они по своей природе придурковаты. Это же объясняет ещё и их сексуальную озабоченность. Посмотрите сколько у них проституток - уму не постижимо.😀
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1 д.
КТ
КИРИЛЛ Трифонов
Ну значит так тому и быть. Убьëм их всех.
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1 д.
Регина Толстоброва
Вот и хорошо. что не от кого этим нацисткам рожать. От мигрантов только.
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1 д.
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