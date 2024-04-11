Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Безумие

Безумие

Львов. Наши дни    А так-то фашизму на Украине нетути, да    * для меня по-прежнему остается громадной загадкой, почему именно женщины на Украине наиболее радикально и зло настроены    Посты и видео от хохлушек практически всегда преисполнены ненависти, именно они воспитывают детей в духе «выгнали из гестапо за жестокость»   Я ещё могу понять, когда в такой футболке вылезает подросток или очень молодой человек, как минимум три последних поколения но Украине потерянные, мозги у них промыты напрочь Но тут-то тётка взрослая Впрочем, вспоминая кадры десятилетней давности с Майдана, не могу не признать, что одной из основных движущих сил ненависти и лютости там были именно бабки  https://t.

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Комментарии
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Багира
Думала  мне  одной  приходит  такая  мысль,  а  почему именно женщины на Украине наиболее радикально и зло настроены?  А  потому что,  они  по  своей  природе  придурковаты. Это же объясняет  ещё  и их   сексуальную  озабоченность.  Посмотрите сколько  у них  проституток -  уму  не  постижимо.😀
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1 д.
КТ
КИРИЛЛ Трифонов
Ну значит так тому и быть. Убьëм их всех.
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1 д.
Регина Толстоброва
Вот и хорошо. что не от кого этим нацисткам рожать. От мигрантов только.
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1 д.

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