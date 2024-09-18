ЦУГД Владимира не хватает более сотни сотрудников для борьбы со снегом

16 сентября в Администрации города прошло совещание по подготовке города к отопительному сезону. Так, перед главой города отчитались административные сотрудники, главы районов города, руководители подведомственных организаций.
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